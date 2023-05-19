"الصحة العالمية" تحذر من وفاة ملايين البشر بسبب التغير المناخي

حذرت منظمة الصحة العالمية من تأثير المناخ وأضراره سنويا مما أدى إلى وفاة أكثر من 9 ملايين شخص، وذلك بحلول نهاية القرن.

وأشارت المنظمة في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية، الذي نشرته، اليوم الجمعة، إلى "تأثر كافة مناحي الصحة بالتغير المناخي، من الهواء والمياه والتربة النظيفة، إلى الأجهزة الغذائية وسبل الحياة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابعت: "الكثير من التأجيل في التصدي للتغير المناخي سوف يزيد من المخاطر الصحية، وسيؤدي إلى عقودا من التحسين في مجال الصحة العالمية، ويتعارض مع التزاماتنا الجماعية".

وقالت المنظمة إنه رغم أن الدول الأفريقية والأمم الأكثر فقرا، والدول الجزرية النامية الصغيرة كانت الأقل إسهاما تاريخيا في الانبعاثات العالمية، فإنها تواجه الحجم الأكبر من التداعيات الصحية الناجمة عن التغير المناخي.