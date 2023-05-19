سوناك يأمل في أن تحذو المزيد من الدول حذو بريطانيا في فرض عقوبات ضد روسيا

الجمعة 19/مايو/2023 - 02:01 م

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أمله في أن تتبنى المزيد من الدول نهج المملكة المتحدة في فرض عقوبات على روسيا؛ وذلك بعد إعلان بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.

وقال سوناك - في مقابلة حصرية أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما" اليابانية - "لقد أخذنا بزمام المبادرة بإعلان عقوبات جديدة على روسيا"، معربا عن أمله وثقته في أن تحذو الدول الشريكة حذو بلاده مثلما حدث في السابق.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن "هذا سيجعل من العقوبات أكثر فاعلية ويضمن أن تدفع روسيا ثمنا لأنشطتها غير القانونية"، معبرا عن فخره بأن بلاده اضطلعت بدور رائد في دعم أوكرانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف 86 فردا وكيانا على صلة بالأزمة، كما ستفرض حظرا على واردات الروسية من الألماس ومعادن أخرى.