سيارة مسرعة تنهي حياة شخص دهسا بطريق زويل في حدائق أكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بطريق زويل بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق زويل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.