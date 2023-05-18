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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس العراقى يدعو لتعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
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شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان، وناقشا مجمل الأوضاع في إقليم كردستان.

وقال الرئيس العراقي إنه من الضروري اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل.

وأرى أن الحوار بين الجانبين يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق.

بدورها عبرت بليسه فرمان عن شكرها لتوجيهات الرئيس العراقي وحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب.

وأكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".

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