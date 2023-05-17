"آمنة" يبحث مع وزيرة البيئة الكورية مجالات التعاون المشترك

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع الدكتورة هان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوي من وزارة البيئة الكورية ونائب رئيس المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية ( KEITI ) ، وقيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره باهتمام الجانب الكوري بإيفاء الوفد رفيع المستوي والذى ترأسه وزيرة البيئة الكورية للتباحث حول أحد أهم ملفات التعاون بين الجانبين وهو ملف البيئة بكل أبعاده ومشتملاته، مؤكداً على ان الزيارة ستساهم في وضع إطار وثيق للتعاون بين الجانبين خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في مجال التنمية المحلية بين مصر وكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر الماضى والتي تضمنت بند هام حول تطوير منظومة المخلفات الصلبة.

وأشار وزير التنمية المحلية الي العلاقات القوية التي تربط بين البلدين في ظل العلاقات الجيدة بين قيادتي مصر وكوريا الجنوبية ، مشيرا الي وجود العديد من فرص التعاون المتاحة في مجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة الكورية ، لافتا الي رغبة مصر للاستفادة من التجربة الكورية في مجال المخلفات واستخدام احدث التكنولوجيا الكورية في هذا المجال المهم

وقال اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية تقدم كل التسهيلات اللازمة لتعزيز وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وعلي رأسها الاستثمارات الكورية ، ورحب الوزير بوجود رجال الاعمال والمستثمرين من دولة كوريا الجنوبية للاستثمار في مصر.

وأشار الوزير الي القرارات التاريخية والمهمة التي أصدرها فخامة الرئيس السيسي في اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار والتي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وستعطي دفعة قوية لمجال الاستثمار .

وأوضح وزير التنمية المحلية كلا البلدين لديهما تشابه في بعض قطاعات التنمية حالياً بعد اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية وتطوير الريف المصري ، كما توجد تجربة مشابهة في كوريا لتنمية القطاعات الريفية .

وأشاد اللواء هشام آمنة بالمشاركة الكورية رفيعة المستوى للوفد الكوري في قمة المناخ COP27 والذي استضافته مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى ، مشيراً إلى أهمية العمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي تستهدف فتح آفاق واسعة لدعم التعاون المشترك لاسيما ما يتعلق بالتعاون في قطاعات التنمية الريفية والتنمية الحضرية وإنشاء مجمع محاكيات لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة المخلفات الصلبة، ولتعزيز القدرات المعرفية، وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال ، ودعم آفاق التعاون ضمن الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بالتعاون مع المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية KEITI والبنك الكوري للاستيراد والتصدير، والتي تستهدف تطوير خدمات البنية الأساسية اللازمة لمنظومة المخلفات الصلبة في الحضر والريف ، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية في إعداد دراسة جدوى لإدارة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة .

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة بملف المخلفات الصلبة بكافة مراحله وتدوير المخلفات و التخلص منها بطريقة صحية وسليمة وذلك من خلال انشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات باستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة سواء من وسائل نقل المخلفات الصلبة ، وانشاء مدافن صحية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التعاون المشترك في إطار منظومة جديدة للمخلفات والمشروعات والمجالات التي شملت التحول الأخضر والحياد الكربوني والمخلفات الصلبة ، وخفض الانبعاثات والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالتجربة الكورية في انشاء المصانع في مجال تطوير المخلفات الصلبة في بعض المحافظات وبحث سبل التوسع في تعميمها علي المحافظات الأخرى من خلال تطوير ودعم المنظومة وتدارس إمكانية إعداد دراسة جدوي لمناطق آخرى لتطويرها ضمن خطة منظومة المخلفات الصلبة .

ومن جانبها قدمت الدكتورة هان واجين وزيرة البيئة بجمهورية كوريا الجنوبية الشكر لوزير التنمية المحلية علي عقد هذا اللقاء ، معربة عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الثانية والتي تعد ملتقي حضارات العالم القديم ، وأضافت أن العلاقات المصرية الكورية شهدت دفعة كبيرة وتزداد قوة خلال الفترة الماضية بفضل العلاقات الجيدة بين قياداتي البلدين .

وأشارت وزيرة البيئة الكورية الي أن هناك علاقات جيدة تربط بين الشعبين المصري والكوري ويوجد فرص للتعاون بين الجانبين في المستقبل القريب ، مشيرة الي ان هناك مجالات للتعاون بين البلدين بخلاف ملف معالجة المخلفات وعلي رأسها الهيدروجين والاقتصاد الأخضر ، معربة عن استعداد بلادها للتعاون مع الحكومة المصرية في تلك المجالات .

وأوضحت الدكتورة هان واجين أن كوريا لديها بعض الخبرات في مجالات إعادة استخدام المخلفات وإعادة التدوير وتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال وفيما يخص البلاستيك لا يمكن إعادة تدويره ولكن يمكن إعادة استخدامه لاستخراج مواد بترولية كما يمكن تحويل المخلفات العضوية لطاقة .

كما طلبت وزير البيئة الكورية تحديد المجالات والقطاعات التي يمكن لرجال الاعمال والمستثمرين الكوريين الاستثمار فيها ونقلها إليهم عقب عودتها الي كوريا .

وقالت الوزيرة الكورية : نتمني التعاون الجيد مع مصر ليكون ذلك مثالاً يحتذي به في منطقة الشرق الأوسط .

و تطرق اللقاء الى بحث آليات إعداد وانشاء منظومة محاكاة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها المختلفة علي أسس علمية متطورة مستندة علي التجربة الكورية الرائدة في هذا المجال مما يؤدي إلى تنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة والتي تضمنت هذا البند ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية للدولة للتعامل مع المخلفات الصلبة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خلال الفترة الحالية في عدد من المجالات وعلي رأسها الطاقة والزراعة والهيدروجين الأخضر وبعض قطاعات الصناعة حيث أن مصر سوق كبير لأي مستثمر بطاقة بشرية حوالي ١٠٥ مليون مواطن بالاضافة الي وجود العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة بين مصر والتجمعات الأفريقية والدول العربية .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين لاستكمال التباحث في المجالات التي تم استعراضها في اللقاء .

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