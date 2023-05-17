محافظ المنوفية يفاجئ مشتل المحافظة ويقرر استبعاد مدير إدارة الحدائق للإهمال

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مشتل المحافظة لنباتات الزينة أحد المشروعات الإنتاجية الهامة بالمحافظة، وذلك لمتابعة آلية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع ، وقرر المحافظ استبعاد مدير إدارة الحدائق لضعف مستوى الإشراف وإهمال الزراعات المتواجدة.

وتفقد محافظ المنوفية نباتات الزينة والأشجار وتلاحظ وجود إهمال للشتلات والزراعات ، وعلى الفور وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بحصر شامل لكافة الزراعات والشتلات المتواجدة بالموقع، وبإعداد لائحة مالية للمشروع تساهم في التسويق لمنتجات المشتل لتحصيل عائد مادى للمحافظة يساهم فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بنطاق أحياء غرب وشرق شبين الكوم على ان يتم تعميمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وذلك في إطار تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة التى تدر دخلاً للمحافظة يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإدارى للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى، مشيراً إلى أن المشروعات الإنتاجية تحتاج كوادر إدارية لديها أفكار تسويقية جديدة خارج الصندوق مما يساهم في تحسين موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة منه.

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