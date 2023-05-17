ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ مشتل المحافظة ويقرر استبعاد مدير إدارة الحدائق للإهمال

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مشتل المحافظة لنباتات الزينة أحد المشروعات الإنتاجية الهامة بالمحافظة، وذلك لمتابعة آلية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع ، وقرر المحافظ استبعاد مدير إدارة الحدائق لضعف مستوى الإشراف وإهمال الزراعات المتواجدة.

وتفقد محافظ المنوفية نباتات الزينة والأشجار وتلاحظ وجود إهمال للشتلات والزراعات ، وعلى الفور وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بحصر شامل لكافة الزراعات والشتلات المتواجدة بالموقع، وبإعداد لائحة مالية للمشروع تساهم في التسويق لمنتجات المشتل لتحصيل عائد مادى للمحافظة يساهم فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بنطاق أحياء غرب وشرق شبين الكوم على ان يتم تعميمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وذلك في إطار تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة التى تدر دخلاً للمحافظة يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لن  يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإدارى للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى، مشيراً إلى أن المشروعات الإنتاجية تحتاج كوادر إدارية لديها أفكار تسويقية جديدة خارج الصندوق  مما يساهم في تحسين موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة منه.

IMG-20230517-WA0131
IMG-20230517-WA0131
IMG-20230517-WA0133
IMG-20230517-WA0133
IMG-20230517-WA0132
IMG-20230517-WA0132
IMG-20230517-WA0134
IMG-20230517-WA0134
IMG-20230517-WA0136
IMG-20230517-WA0136
IMG-20230517-WA0135
IMG-20230517-WA0135
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية نباتات الزينة شبين الكوم الاشجار