قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” قدما الدعم الكامل إلى الجيش الأوكراني، وزودوه بمعدات التسليح الأمريكية، ونظموا الهجمات ضد الجيش الروسي.

وفي حديثه مع فضائية "القاهرة الإخبارية" أكد أن روسيا لديها جهاز استخباراتي قوي تمكن من الحصول على المعلومات الكافية بشأن التجهيزات الأوكرانية، الأمر الذي دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتأجيل الهجمات المضادة المزعومة.

وذكر أنَّ "زيلنيسكي" لا يقود الحرب الدائرة في أوكرانيا، بل هو مجرد أداة في أيدي، الديكتاتور الحقيقي الولايات المتحدة الأمريكية، والاستخبارات البريطانية والناتو، بحسب قوله.

وأوضح "ماركوف" أنَّ حل الأزمة مع أوكرانيا انتهي، خصوصًا بعد شنَّ هجمات على الكرملين بواسطة المسيرات، مؤكدًا أن أمريكا تتواجد في كييف وهناك الكثير من المناوشات موجودة الآن، ويري أنَّ الشعبين الأوكراني والروسي لديهما علاقات طويلة الأمد، فالشعب الأوكراني جزء من السلافية.