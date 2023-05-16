لجنة الصناعة: ملف الاستثمار يحظى بأولوية من الرئيس السيسي

كشف مجد الدين المزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، تفاصيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس السيسي.

وقال “المزلاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن معظم القرارات تتعلق بتأسيس الشركات وسرعة الإجراءات اللازمة.

وأوضح الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن طول وقت تأسيس الشركات كان من أسباب طرد المستثمرين، لافتًا إلى أن ملف الاستثمار يعني إنتاج وبزيادة الإنتاج يزيد حجم الصادرات وتحل مشكلة العملة وتؤدي إلى تشغيل العمالة ووجود اقتصاد قوي.

وتابع، أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن كل مستثمر وطني عليه دور مهم وهو جذب شركائه من الخارج لاستقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية والترويج للفرص المتاحة في مصر.