مدير تعليم القليوبية تجتمع مع أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والمهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني مع أعضاء مركز الأسئلة للدبلومات الفنية لبحث استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية وبحث التجهيزات في مركز توزيع الأسئلة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،بحضور وائل عيد رئيس مركز توزيع الأسئلة.

وفي بداية الاجتماع رحبت سماح ابراهيم بالحضور ، مشيرة الى أن المديرية قامت بتجهيز مقار اللجان الإمتحانية و التجهيزات التى تضمن راحة الطلاب والمعلمين المنتدبين للجان، كما تم تجهيز إستراحات القائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم، وشددت على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من المراكز إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المراكز.

وأعلنت سماح إبراهيم انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وانها على تواصل مستمر ودائم بغرفة العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تتم أثناء سير الامتحانات.

وأكدت ضرورة تواجد كافة أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الوقت المحدد.

وشددت على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها، بما يضمن سلامة جميع الطلاب والعاملين باللجان.

من جانبه أشار مدير عام التعليم الفنى المهندس الصادق السيد إلى توافر جميع أوراق الإجابة بمخازن المديرية والإدارات التعليمية ولا يوجد أى عجز،لافتًا إلى ضرورة أن يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من وصول جميع المعلمين المنتدبين معه باللجنة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية على الفور فى حال وجود أى عجز، وعلى السادة رؤساء اللجان كذلك التواصل الفورى مع غرفة عمليات الإدارة فى حال رصد أى مشكلة والتواصل مع رئيس مركز توزيع الأسئلة فى حال رصد أي مشكلة خاصة بالورقة .