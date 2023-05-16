الحوار الوطني.. قيادي بالمصري الديمقراطي يطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي

قال إيهاب الخراط، القيادي بحزب المصري الديمقراطي، إنه لا بد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وأضاف الخراط خلال كلمته في جلسة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنه لا بد من إيصال كافة الدعم حول للمستحقين ويجب إصلاح شامل في هذا الملف.

وأشار إلى أن التوسع في مشروع حياة كريمة وإعطاء الأوليات لبناء المدارس والمستشفيات مع مراعاة بناء العنصر البشري ودعمه في زيادة مرتباتهم.

وطالب الخراط بالإفراج عن كافة المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي نظرا لأن يأتي في إطار تطبيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الخراط أن لا بد من ربط التعليم الفني لسوق العمل المحلي، مشيرا إلى أنه يجب وضع آليات واضحة وفقا للمعايير الدولية لكي يكون استفادة داخل المجتمع.