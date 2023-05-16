زيزو في رسالة لمنتقديه: مساهمتي في 30 هدفًا مع الزمالك ليس أفضل شيء

وجه أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى مجهول، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتحدث عن أرقامه مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

وقال زيزو: "مقتنع جدًا بوجهة نظر من يرى أن مساهمتي مع الزمالك حتى الآن في 30 هدفًا فقط، ليس أفضل شيء.. ركز بقى في مستقبلك واسعى في كذا حاجة لعل ربنا يكون كاتبلك خير في الحاجات اللي هتسعى فيها وتكون رزق ليك ولأولادك".

وأضاف: "أسعى في حاجة تقدر تفيد وتعلم بيها أولادك بيها لأن في الأول والآخر محدش هيغير حاجة ربنا كاتبها.. كل محاولاتك وتعبك دا كان ممكن يفيدك جدًا لو في حاجة مهمة".

وتابع: "بتمنى لكيم كل خير وربنا يوفقكوا في أي حاجة كويسة هتسعوا ليها".

واختتم: "في الآخر أنا الحمد لله رزقي مكتوب وأنا بسعى وربنا دايما مبيجبش غير الخير.. صباح الفل".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.