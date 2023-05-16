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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: لا نعتزم تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة كالسابق لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "ATACMS" البعيدة المدى، وذلك أسوة بقرار بريطانيا تقديم صواريخ "Storm Shadow" لكييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، إن "موقفنا بشأن صواريخ بعيدة المدى، مثل "ATACMS"، لم يتغير. ولا توجد أي تغييرات على سياساتنا بهذا الشأن".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة غير مستعدة كذلك لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة أمريكية الصنع، مثل "إف 16".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان بريطانيا عن تقديم صواريخ "Storm Shadow" المجنحة لأوكرانيا، والتي يصل مداها إلى 250 كلم.

واشنطن صواريخ بعيدة المدى أوكرانيا