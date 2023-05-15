مها أبو بكر لـ«صالون التنسيقية»: الاتفاق على مصلحة الوطن من مكاسب الحوار الوطني

قالت المحامية مها أبو بكر، أمينة المرأة بالحزب الناصري: إن أكبر مكسب من الحوار الوطني القائم هو تحدث جميع الجهات والأحزاب والقوى السياسية تحت سقف واحد، ولو اختلفنا أو اتفقنا، لكننا نتفق على مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".

وأضافت أن المواطنين أمام القانون سواء، ولكن نجد أن هناك وظائف عامة متوارثة، موضحة أن هناك اختلاف في الأفكار داخل الحوار الوطني، ولكن الشعب المصري تعلو مصريته أمام الوطن.

وأشارت إلى أن هناك تمييز بين المرأة والرجل، ولكن لكى نتصدى له لابد من وجود تشريع، والبيئة الحاضنة للقانون، ولكن البيئة الحاضنة ستأخذ وقت أطول يتم من خلالها تشكيل الوجدان.

وأكدت على عدة شروط حتى تتحقق المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، وأهمها أن تكون مستقلة، ومنضبطة تشريعيا لكي تؤتي ثمارها، وإنشاء محاكم خاصة أو مختصة لها، وتشكيل الوجدان المصري لمواجهة التميز.

وأوضحت أن هناك فرض رسوم في التقاضي دون مستند، يحدث ذلك حاليا، مما يؤدي إلى تعطيل حق أصيل للمواطن المصري، وهذا قد يؤدي بالمواطن إلى الاضطرار للنزول إلى الشارع لأخذ الحق.

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبو بكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

