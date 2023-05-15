وزير السياحة يلتقي سفير كازاخستان في القاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير خيرات لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكازاخستان على المستوى السياحي والأثري.

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفير والوفد المرافق له، والتأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وكازاخستان في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد الحركة السياحية الوافدة من جمهورية كازاخستان إلى مصر ولاسيما في ظل الزيادة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين من كازاخستان إلى المقصد السياحي المصري للاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفالية المشتركة لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بحي الظاهر خلال شهر يونيو القادم تزامناً مع الذكرى ال 800 لميلاد السلطان الظاهر بيبرس.

جدير بالذكر أنه في عام 2007 تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية والكازاخية لترميم مسجد الظاهر بيبرس، وقد بدأ مشروع ترميم المسجد عام 2007 ثم توقف عام 2011 ثم استأنفت الأعمال في عام 2018. تضمن مشروع الترميم أعمال تخفيض منسوب المياة الجوفية بالمسجد، وكل الأعمال الإنشائية والترميم الدقيق والمعماري، واستبدال الأحجار التالفة والمتهالكة، وتغير نظم الإضاءة وترميم الأجزاء القديمة بإيوان القبلة.

وفي إطار العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان إلى مصر فقد تم خلال شهر مارس 2022 تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وكازاخستان، هذا بالإضافة إلى وجود خط طيران عارض بمعدل 8 رحلات إسبوعياً، كما تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرضين السياحيين الذين يتم إقامتهم في جمهورية كازاخستان.

وقد حضر اللقاء، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والمستشار سانجار واليخانوف بسفارة جمهورية كازاخستان في القاهرة، و طالغات إلياس سكرتير أول بسفارة جمهورية كازاخستان في القاهرة.

