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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان بيتصور سيلفي.. البحث عن جثة طالب غرق في النيل بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودها لسرعة انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل أثناء محاولته التقاط صورة داخل مركب بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغاً بغرق أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة طالب في العقد الثاني من عمره التقاط صوره لنفسه "سيلفي" أعلي مركب أختل توازنه وانزلقت قدماه وسقط في مياه النيل غريقاً وبسؤال طالبين صديقا المتوفي كانا برفقته أيدا ما سبق وتكثف القوات جهودها لانتشال الجثة.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت الينباة العامة مباشرة التحقيقات.

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