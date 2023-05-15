شوبير: سيف جعفر يقترب من مزاملة يوسف أسامة نبيه في بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن اقتراب انتقال سيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه، ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى بيراميدز بداية من الموسم القادم.

وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، صباح اليوم، أن يوسف أسامة نبيه، إنهاء اتفاقه وتوقيعه لبيراميدز، مشيرًا إلى أن قصة توقيع نجم نجل الزمالك السابق محسومة تمامًا.

وقال شوبير: «يوسف أسامة نبيه وقع في بيراميدز من زمان.. وسيف فاروق جعفر لاعب يقترب من السير على خطاه ومزاملته الموسم المقبل في بيراميدز خاصة أن إدارة الأبيض لم تتقدم بعرض لتجديد عقده حتى الآن».

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة أسوان، مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، هزيمته السابعة هذا الموسم، بعد الخسارة من الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.