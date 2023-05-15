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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الاثنين، بتجديد حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة الشروق، 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

تلقى قسم  شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية الخاصة به حال تركها أمام العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح نارى - طلقة لذات العيار).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع، وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكابهما  (6) وقائع سرقة أخرى ، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميلهما (سىء النية- مقيم بمحافظة القليوبية)، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات المُستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

أحد الأشخاص الدراجة النارية بمحافظة القليوبية بمديرية أمن القاهرة تجديد حبس عصابة بمنطقة الشروق