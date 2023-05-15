الانتخابات التركية| كليتشدار أوغلو: سأفوز بجولة الإعادة

قال المرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو إن الانتخابات الرئاسية تتجه إلى جولة إعادة بينه وبين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان.

وقال زعيم المعارضة ، بإيجاز للصحفيين برفقة حلفائه ، "إذا قال شعبنا الجولة الثانية ، فنحن نرحب بهم للقيام بذلك، سنفوز بالتأكيد في الجولة الثانية ، ولا شك في ذلك، الجميع سيرى ذلك".

وواجه الرئيس التركي المنتهية ولايته ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.