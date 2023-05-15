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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة أجنبيين لاتجارهما في العملة بالأزبكية للمحاكمة الجنائية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة، إحالة متهمان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامهما بالاتجار في العملان بالسوق السوداء في منطقة الأزبكية، للمحاكمة الجنائية.

وكلفت النيابة العامة بإحضار مُترجم لحضور التحقيق مع المتهمين.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أجنبيين لاتجارهما في العملات بالسوق السوداء بالازبكية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

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