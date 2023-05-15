رادارات المرور ترصد مليون مخالفة تجاوز سرعة خلال عام واحد

تعد السرعة ومخالفة الرادار مشكلة كبيرة في مصر في عام 2022، كان هناك أكثر من مليون مخالفة للسرعة وأكثر من 500000 انتهاك للرادار سجلتها شرطة المرور.

تساهم هذه المخالفات في وقوع عدد كبير من حوادث السير والوفيات في مصر.

مخالفات السرعة

تعرف السرعة بأنها تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة. حد السرعة المعلن هو السرعة القصوى التي يُسمح للمركبة بالسير فيها على طريق معين. السرعة عامل رئيسي في حوادث المرور. في الواقع، أظهرت الدراسات أن السرعة تساهم في ما يصل إلى 30٪ من جميع حوادث المرور.

هناك عدد من الأسباب التي تجعل الناس يسرعون.

بعض الناس يسرعون لأنهم في عجلة من أمرهم. يسرع آخرون لأنهم يعتقدون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب. لا يزال آخرون يسرعون لأنهم يستمتعون بشعور القيادة بسرعة.

مهما كان السبب، فإن السرعة هي عادة خطيرة. يمكن أن يؤدي إلى حوادث مرور خطيرة والوفيات. تعتبر السرعة في مصر عاملًا رئيسيًا في ارتفاع عدد حوادث المرور والوفيات.

مختلفات الرادار

مخالفات الرادار هي انتهاكات للحد الأقصى للسرعة التي يكتشفها الرادار. الرادار هو جهاز يستخدم موجات الراديو لقياس سرعة جسم متحرك. يستخدم الرادار من قبل شرطة المرور المصرية للقبض على سائقي السرعة.

مخالفات الرادار مشكلة خطيرة في مصر. في عام 2022، سجلت شرطة المرور المصرية أكثر من 500000 مخالفة رادار. وتسهم هذه المخالفات في وقوع عدد كبير من حوادث السير والوفيات.

تأثير السرعة ومخالفات الرادار

لانتهاكات السرعة والرادار لها تأثير كبير على نظام النقل المصري. أنها تساهم في عدد كبير من حوادث المرور والوفيات. كما أنها تساهم في الازدحام المروري.

في عام 2022، كان هناك أكثر من 10000 حادث مروري في مصر. أسفرت هذه الحوادث عن مقتل أكثر من 5000 شخص وإصابة أكثر من 10000. كانت السرعة وانتهاكات الرادار عاملًا رئيسيًا في العديد من هذه الحوادث.

كما تساهم مخالفات السرعة والرادار في الازدحام المروري. عندما يسرع الناس، غالبًا ما ينسجون داخل وخارج حركة المرور، مما يجعل من الصعب على السائقين الآخرين الحفاظ على مسافة تتبع آمنة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الازدحام المروري.

الحكومة تدرك مشكلة السرعة وانتهاكات الرادار. في عام 2022، طبقت الحكومة قانون مرور جديدًا يتضمن عقوبات أشد على مخالفات السرعة والرادار. يتضمن القانون الجديد أيضًا نظامًا للنقاط السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق رخصة القيادة.

تعمل الحكومة المصرية أيضًا على تحسين نظام النقل المصري. تقوم الحكومة ببناء طرق وطرق سريعة جديدة، كما تعمل على تحسين النقل العام. ستساعد هذه الجهود في تقليل عدد حوادث المرور والوفيات في مصر.

تعد السرعة وانتهاكات الرادار مشكلة كبيرة في مصر. أنها تساهم في عدد كبير من حوادث المرور والوفيات. كما أنها تساهم في الازدحام المروري. الحكومة المصرية على علم بالمشكلة وتتخذ خطوات لمعالجتها.

فيما يلي بعض التوصيات للمساعدة في تقليل عدد انتهاكات السرعة والرادار في مصر:

على الحكومة الاستمرار في تشديد العقوبات على انتهاكات السرعة والرادار.

يجب أن تستمر الحكومة في تحسين نظام النقل.

على الحكومة إطلاق حملة توعية عامة حول مخاطر السرعة وانتهاكات الرادار.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للحكومة المساعدة في جعل طرق مصر أكثر أمانًا للجميع.

ونظرا لزيادة مخالفات السرعة ومخالفات الرادار الفورية التي يتم ضبطها يوميا.

تنشر البوابة نيوز قائمة بالسرعة القانونية للملاكي والنقل على الطرق المصرية وهي كالاتي.

⛔ السرعة القانونية على بعض الطرق

👈 طريق الواحات 80 للملاكي النقل 60

👈 الطريق الدائرى سرعه 90 للملاكي النقل 60

👈 الطريق السياحى لجميع السيارات 60

👈وصلة المريوطية 80

👈 وصله صفط اللبن 60

👈 وصله حازم حسن مابين المحور والدائرى والرمايه 60

👈 شارع الثوره من صلاح سالم حتى، 60 وبعد ذلك الى طريق السويس 100

👈 مصر الجديده ومدينة مصر 60

👈طريق الاسماعلية 120 عدا من اكوا بارك إلى العبور 100

👈وصله بنها الحر للملاكي 120 النقل 60

👈الطريق الزراعى 60 و80 و90 حسب عبور المشاه والمناطق السكنية

👈 القاهره العين السخنه 120

👈 العين السخنه الزعفرانه 80

👈 محور 30 يونيو راس البر.دمياط 80

👈 طريق الواحات مول مصر 80

👈 كوبري 6 أكتوبر 60