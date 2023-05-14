نائب محافظ القاهرة يناقش سرعة الانتهاء من الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى

عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع رؤساء أحياء شرق القاهرة، وذلك لمناقشة سرعة الإنتهاء من الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

كما ناقش نائب المحافظ ملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية والتصدى للمخالفات والإجراءات المنفذة حيال المخالفات بنطاق أحياء المنطقة.

حضر الإجتماع المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومدير الوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، وأيضًا مديري وحدات المتغيرات المكانية بأحياء المنطقة.

وأوصي على ضرورة المتابعة والمرور اليومي وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية مع تقديم التقارير اليومية للحالات وكيفية التعامل معها للإسهام في تقليل التعديات والردع في القيام بالبناء المخالف.

كما تم إستعراض بيان الحالات المنفذة والمستهدف تنفيذها لإزالة المخالفات بإعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة من أجل إسترداد حق الدولة والقضاء على ظاهرة وضع اليد والبناء المخالف.