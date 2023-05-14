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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمانة مسعفين تعيد 100 ألف جنيه فى حادث مروع بطريق العلمين (صور)

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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لم يقتصر جهد المسعفين على إنقاذ حياة الناس فقط  وإنقاذ أرواح المواطنين ، بل تجسد أيضاً فى الحفاظ على أمانات ومقتنيات الحالات التي يتم نقلها.

وضرب 4  مسعفين مثال فى الأمانة عندما عثروا على 100 ألف جنيه فى حادث تصادم مروع بطريق العلمين وادى النطرون الدولى  وسلموها لأسر المتوفين  فى الحادث.

والمسعفين هم كلا من عيد البشبيشى  و حسن بحره  و طارق الجندى وصالح شلبى.


بدأت الواقعة عندما تلقت وحدة إسعاف 8 طريق العلمين وادى النطرون الدولى  إشارة لاسلكية بوقوع حادث على طريق وادى النطرون العلمين، وأنتقلوا على الفور ليجدوا شخصان مصابان باياصابت خطيرة وثالث بأصابات طفيفة فقاموا بنقلهم للمستشفى وفى الطريق توفى المصابان وعثر بحوزتهم على  100 ألف و335 جنية  وعدد من المتعلقات الشخصية وقاموا  تبسليمها جميعهم الأهالى المتوفين داخل مستشفى وادى النطرون

 

حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق العلمين الدولي

تلقت غرفة المرور إشارة من شرطة  النجدة بوقوع حادث مروري  بطريق العلمين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل ونتج عن الحادث مصرع شخصان إصابة ثالث وجري نقل الجثتين  إلي ثلاجة المستشفى  تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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