حجز راكب متهم بحيازة 127 قرصا من مخدر الترامادول في مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة حجز راكب لاتهامه بحيازة 127 قرصا من مخدر الترامادول في مطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض علي راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٢٧ قرصًا لعقار الترامادول المخدر داخل لفافات من القطن والشاش مخبأة وسط الملابس بحقائب الراكب، وتم التفتيش اليدوي على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.