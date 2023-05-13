مناظرة النيابة لجثة مسنة الهرم.. "جرح ذبحي بالرقبة وسحجات وكدمات"

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام عاطل بقتل جارته المسنة بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة الهرم، وقد أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بها، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك

وقد تبين من خلال مناظرة النيابة لجثة المجني عليها انها في العقد الخامس من العمر ترتدي ملابسها كاملة ومصابة بجرح ذبحي بالرقبة وكذلك سحجات وكدمات في مناطق مختلفة من جسدها

وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بالعثور علي جثة سيده مسنه مقتولة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليها أقدم علي قتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية، تمكنت القوات من ضبط المتهم ويدعي محمد.ب، ٣٥عاما، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

