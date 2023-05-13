ميرال الهريدي: انطلاق جلسات الحوار الوطني بداية حقيقية للجمهورية الجديدة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني غدًا الأحد، بمناقشة بعض القضايا في المحور السياسي، يمثل بداية حقيقية وأرض ثابتة لفتح خريطة تحاور جديدة تسودها مناخ يتمتع بالحرية والشفافية في عرض كافة القضايا والاستماع لمختلف الآراء والترفع عن الرؤى الفردية، من أجل المصلحة العليا للوطن.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن انطلاق الجلسات سيسفر عن العديد من النتائج الإيجابية والتوصيات التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع وتكون بمثابة المرآة أمام الحكومة في كافة خططها المقبلة، بما يتماشى في النهاية مع تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يستهدف وضع وصناعة العديد من الحلول الفعّالة المدروسة على يد متخصصين وخبراء بطرق علمية وعملية مثبتة فاعليتها، من أجل استكمال خطط مواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية السيئة.

وطالبت عضو مجلس النواب، كافة الأحزاب والخبراء والمتخصصين وجميع المشاركين في كل جلسة من الجلسات في أي محور من المحاور المطروحة على طاولة المناقشات، بوضع مصلحة الوطن ومواجهة التحديات الهدف الرئيسي من أي جلسة، والعمل على الاستماع لكافة الآراء دون أن يتمسك أى طرف بوجهه نظرة الشخصية .

وأضافت أن انطلاق جلسات الحوار تمهيد حقيقي للجمهورية الجديدة، التي تحتاج تضافر كافة الجهود من أجل إخراج نتائج ترضي المواطن البسيط وتلبي احتياجاته الفعلية في الوقت الراهن، مما سيدعم مخرجات الحوار بصورة إيجابية ويزيد من فرص نجاحه.