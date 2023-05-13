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السبت 13 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة: ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب أسيوط

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة  بعد غد الاثنين، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت ٦ آلاف فرصة عمل على الوظائف التالية:١. قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد)..٢. القطاع الخدمي (سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات)..٣. القطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد)..٤. القطاع الزراعي (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين)..٥. قطاع اللأغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج -  عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات)..٦. قطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواه)..٧. قطاع الدهانات (مسؤول مبيعات)..٨. قطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة)

وقال مدير المديرية، إن بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة منها تأمين صحي،و بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا.

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