خبير يكشف أهمية تدريب العاملين بقطاع السياحة

تحدث حسام هزاع خبير سياحي، عن أهمية تدريب العاملين في قطاع السياحة، موضحًا: "لدينا 5 غرف سياحية، مثل غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق السياحية وغرفة المنشآت السياحية وغرفة الغوص".

وأضاف "هزاع" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك دورات تدريبية بصفة مستمرة حتى في فترة كورونا وكانت "أون لاين"، حيث يتم عقد تدريبات للسائقين وتدريبات للعمالة في الفنادق والموظفين وكورسات hr.

وتابع، أن هناك أيضا تدريبات وكورسات للسياحة الدينية ومستمرة دائما، وتكون للعاملين في الشركات والمؤمن عليهم بالمجان، وبالنسبة للعاملين الذين لم يتم تثبيتهم فإنهم يدفعون تكاليف رمزية، حيث قد يتحملها الفندق في البداية، مقابل تدريب هذه العمالة إلى أن يتم تثبيتها بعقود عمل وتشغيلها بصفة نهائية.

وأكد، أن الشركات والفنادق السياحية متصلة مع الكليات، حيث يتدرب الكليات فيها ويحصلون على شهادات خبرة، وذلك في تدريب عملي بفترات الصيف لمدة شهرين أو 3 شهور، فهناك من يتدربون في الغردقة أو شرم الشيخ ويتدربون عمليا، وهناك من يتدربون في المطاعم السياحية.





