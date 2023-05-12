ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يحتفي بـ 4 أدباء من مصر



برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس النسخة 13 من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي تنظمة دائرة الثقافة بالشارقة والذي احتفى بـ4 أدباء مصريين هم الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والأديب محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة ويحلّ للمرة الرابعة في مصر.

وأقيم الحفل في المجلس الأعلى للثقافة بحضور رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبد الله بن محمد العويس، ووزيرة الثقافة المصرية رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسفيرة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد إبراهيم القصير، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وجمع كبير من المثقفين والأكاديميين والأدباء المصريين والعرب وأهالي المكرمين الأربعة.

وأكد عبد الله بن العويس أهمية اللقاءات لتعزيز لأواصر المحبة وتجديد عناصر التواصل العربي والتعاون المشترك مشيراً إلى أن الإمارات ومصر تجسدان عمق العلاقات التاريخية في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في المجالات كافة.

وعن وصول الملتقى إلى مصر للمرة الرابعة قال العويس: "حرص الملتقى أن يتخذ من مصر مبتدأ لانطلاق فعالياته ومنها إلى كافة الدول العربية، وبعد أن تنقل بين الدول االعربية نعود اليوم للمرة الرابعة لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر ممن أخلصوا لإبداعهم وأفاضوا بجميل عطائهم ونتاجهم الأدبي المتنوع حيث تجتمع في القاهرة اليوم، الأقصر، والإسكندرية، والمحلة الكبرى، وقنا، وهي المدن التي جاء منها المبدعون الأربعة لتكريمهم".