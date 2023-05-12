أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023

استمر استقرار أسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 12 مايو 2023، حتي مع آخر يوم عمل في البنوك منذ أمس الخميس.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.86 جنيه للشراء و 34 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الكندي إلي 23.04 جنيه للشراء و 23.14 جنيه للبيع.

سجل سعر الكرون الدنماركي 4.5 جنيه للشراء و 4.56 جنيه للبيع، و الكرون النرويجي 2.92 جنيه للشراء و 2.93 جنيه للبيع.

بلغ سعر الكرون السويدي 3.03 جنيه للشراء و 3.044 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 34.57 جنيه للشراء و 34.72 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الاسترالي إلي 20.86 جنيه للشراء و 20.95 جنيه للبيع، واليوان الصيني 4.45 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع.