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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023

أسعار العملات
أسعار العملات
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استمر استقرار أسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 12 مايو 2023، حتي مع آخر يوم عمل في البنوك منذ أمس الخميس.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.86 جنيه للشراء و 34 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الكندي إلي 23.04 جنيه للشراء و 23.14 جنيه للبيع.
سجل سعر الكرون الدنماركي 4.5 جنيه للشراء و 4.56 جنيه للبيع، و الكرون النرويجي 2.92 جنيه للشراء و 2.93 جنيه للبيع.
بلغ سعر الكرون السويدي 3.03 جنيه للشراء و 3.044 جنيه للبيع.
سجل سعر الفرنك السويسري نحو 34.57 جنيه للشراء و 34.72 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الاسترالي إلي 20.86 جنيه للشراء و 20.95 جنيه للبيع، واليوان الصيني 4.45 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار سعر اليورو سعر الفرنك السويسري سعر الجنيه الإسترليني سعر اليوان الصيني