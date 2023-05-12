برنامج سياحي للفرق المشاركة ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية

وضعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها الأهلي، برنامجا للفرق المشاركة في البطولة؛ لزيارة المعالم السياحية في القاهرة.

وتم تجهيز عددا من الحافلات المناسبة لنقل الفرق المشاركة إلى المناطق السياحية، وعلى رأسها منطقة الأهرامات، للاستمتاع بالمعالم الأثرية على هامش المشاركة في البطولة.

وأكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الأوضاع ورصد أية مشكلات والتدخل فورا لعلاجها، وذلك من خلال فريق من المرافقين لكل البعثات ومرافقة تحركاتهم خلال تواجدهم في فنادق الإقامة أو الصالات المختلفة.

وأضاف أن ردود فعل البعثات المشاركة في البطولة إيجابية للغاية، خاصة أن النادي نجح في توفير كافة ما يلزم من خدمات لراحة الجميع من أجل التركيز في المباريات.

وشدد العوضي على أن جميع لجان النادي تعمل باستمرار وبكامل طاقتها من أجل استمرار تقديم كل ما يمكن لضمان خروج البطولة على أفضل ما يكون.