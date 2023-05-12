رسميًا.. مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك رفقة نجليه

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، رحيله عن النادي رفقة نجليه أحمد وأمير، خلال مؤتمرا صحفيا، عقد في مجمع صالات الكاراتيه والجودو بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي: أنا عضو عامل بالنادي ، وسوف أرحل أنا ونجليّ أحمد وأمير، وسنترك كل شيء.. وسنرى كيف يتم توفير الاحتياجات ومرتبات العاملين".

وأضاف: "وأحمل وزير الشباب والرياضة كل شئ سيحدث.. انتظروا إيقاف القيد ومهمتي أن يصل 4 ملفات للاتحاد الدولي.. شكرا”.

واختتم مرتضى تصريحاته:” أتمنى أن يكون الخطيب سعيدًا الآن ووزير الشباب والرياضة بالطبع سيفرح بقرار رحيلي عن الزمالك”.

وأشار مرتضى منصور أن وضع النادي ليس مطمئنًا، قائلا: "الزمالك داخل على كارثة وممكن يتقفل بعد أسبوعين".

وتابع: "في 4 ملفات هيروحوا للفيفا والكاس ضد اتحاد الكرة والنادي الأهلي هما مش على رأسهم ريشة".