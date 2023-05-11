تقديم الخدمات لـ497 حالة خلال قافلة طبية في كوم حمادة.. صور

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية البريجات تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ 497 حالة بمختلف التخصصات( 243 باطنه وأطفال ونساء وتوليد وجلديه وعظام - 120 رمد - 84 أسنان - 50 عمل نظارات).

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة بتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

كما تم عقد ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية بالبريجات بعنوان “ مشورة أسرية .. ضبط الانفعال السلوكي لدى الشباب”، تناولت أنواع الانفعالات السلوكية وكيفية الاستفادة منها ومدى تأثيرها على الصحة وطرق التعامل مع الانفعال السلبى.