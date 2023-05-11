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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل موقعة الترجي.. رسالة غامضة من كهربا

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي
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وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي. 

ونشر كهربا عبر خاصية “الاستوري” على حسابه بموقع انستجرام فيديو، وعلق عليه: أنا في منافسة مع لا أحد، أنا أركض في السباق الخاص بي.

وكان المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي أكد في تصريحات تلفزيونية
ان كل شيء في أزمة محمود كهربا مع نادي الزمالك لها ملابسات ولا أريد أن أذكرها.

وأضاف ان الأهلي لم يكن طرفًا في هذه القصة تماما وغير صحيح أن الأهلي دفع كهربا للاحتراف في البرتغال لكي يعود مرة أخرى للقلعة الحمراء، والله الأهلي لم يكن له يد في سفره للخارج ولا كنا نعلم أنه سيفعل ذلك.

وأكمل رئيس شركة الكرة بالأهلي ان الموضوع معقد والغرامة كبيرة والأهلي يحاول مساندة كهربا بالتخلص من هذه المشكلة وهناك طرق نعوض بها كهربا كلاعب.

محمود كهربا الأهلي والترجي المهندس عدلي القيعي