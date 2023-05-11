رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: ملتقى التكريم يجسد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

أكد عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

وبدأ العويس كلمته خلال احتفالية الشارقة بالتكريم الثقافي في دورته الـ 13 والتي تقام للمرة الرابعة بالقاهرة مرحبا بالحضور وألقي كلمة جاء نصها:

معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر أصحاب السعادة السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، أصحاب السعادة السيدات والسادة أيها الحفل الكريم السلام عليم ورحمة وبركاته

وتابع العويس :" تتجدد البهجة والسعادة بتجدد اللقاءات الأخوية وتتعزز أواصر المحبة، عندما تكتمل عناصرها التي يتوجها التواصل التواصل العربي والتعاون المشترك وهذا ما يجسده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمار التواصل العربي في المجالات كافة"

ولفت :" وهانحن اليوم نمثل معًا نموذجا لهذه المبادئ من خلال ملتقى الشارقة للتكريم الثافي ، وهو الملتقى الذي انطلققبل عامين، والذي يعدف إلى تكريم الشخصيات الثقافية العربية التي أثرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجال الأداب بحقولها المتعددة.

حرص الإمارات على الاحتفاء بالمبدعين

لقد حرص الملتقى أن يتخذ من مصر مبتدأ لانطلاق فعالياته ومنها إلى كافة الدول العربية وبعد أن تنقل الملتقى بين الإفطار الوطن العربي، نعود اليوم للمرة الرابعة، لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر ممن أخلصوا لإبداعهم وأفاضوا بجميل عطائهم ونتاجهم الأدبي المتنوع حيث نجتمع في القاهرة اليوم كل من الأقصر ، الإسكندرية، المحلة الكبرى، وقنا، من أجل تكريم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، والدكتور محمد زكريا عناني، والأستاذ جار النبي الحلو، والأستاذ عبده محمد عبده "عبده جبير"

تهنيئة الشيخ القاسمي

كما نقل العويس تهنئة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو مجلس الأمناء حيث قال:" وأتشرف في هذا المقام، بأن أنقل إلى المكرمين، تهنئة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا التكريم تقديرًا لجهودهم تقديرا لجهودهم وعطاء اتهم المخلصة، كما أتشرف بأن أنفل إليكم جميعا تحياته وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق.

مختتما :"كما يسعدني في هذه المناسبة، أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير، إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإلى أعضاء فريق العمل، على تعاونهم المثمر لتنظيم هذا الحفل الرفيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.