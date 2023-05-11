أوكرانيا: تصدينا لـ 39 هجومًا روسيًا في أربعة اتجاهات خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تصدت لـ 39 هجوما روسيا في مناطق (باخموت ومارينكا وليمان وأفديفكا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة: "لا تزال باخموت ومارينكا بؤرة الأعمال العسكرية، ويكثف الروس من هجماتهم الرئيسية في ليمان وباخموت ومارينكا وأفديفكا".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الـ24 الماضية، 45 غارة جوية، بالإضافة إلى قصف إحدى البنى التحتية المدينة في دونيتسك بصاروخ من طراز إس-300 كما استخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 53 مرة وخاصة خلال استهدافها للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، مضيفة أنه تم تسجيل إصابات بين المدنيين جراء القصف الروسي الذي أدى إلى تدمير منازل وبنى تحتية مدنية أخرى.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن التهديد بضربات جوية وصاروخية روسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.