باسم لطفي: مصر أنشأت بنية تحتية قوية للاستثمار

قال باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن مصر أنشأت بنية تحتية قوية للاستثمار، لكن هناك عوامل عدة خارجية تؤثر على جذب مصر للاستثمار.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه العوامل تتمثل في الحروب الخارجية، ووجود دول حول مصر لديها ملاءة مالية كبيرة تمكنها من منح مميزات للمستثمرين.

وتابع أن الأزمات الدولية فاقمت أزمة الدولار في مصر، ما أثار تخوفات لدى المستثمرين أن تتمكن من حفظ أرباحها في مصر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأجنبية يجذب أموال المستثمرين، وعلينا في الحوار الوطني وضع حلول لهذه التحديات.