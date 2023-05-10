45 دقيقة أمام بروكسي تكتب كلمة النهاية لإكينولا مع الزمالك

أبدى المدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، عدم قناعته بالمهاجم البنيني سامسون أكينولا، بعد فشله في تقديم أوراق اعتماده خلال مواجهة بروكسي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وعلى الرغم من عدم قناعات الكولومبي بمستوى المهاجم البنيني في تدريبات الفريق، فضل منحه فرصة في لقاء الزمالك وبروكسي الأخير في كأس مصر، والذي انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودفع أوسوريو بأكينولا في التشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة بروكسي أمس، وقام باستبداله بين شوطي المباراة بعد ظهوره بمستوى سيء طوال 45 دقيقة، وسيخطر إدارة الكرة برحيله في نهاية الموسم والتعاقد مع بديل أفضل.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 16، بشق الأنفس، على حساب بروكسي، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتمسك الزمالك، بأمل حسم وصافة بطولة الدوري، بعد فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز للعام الثالث علي التوالي، ويأتي في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد تلقي 6 هزائم والتعادل في 7 مباريات وتحقيق 12 انتصارًا.