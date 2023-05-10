العثور على جثة مجهولة لغريق بترعة بكفر الشيخ

عثر أهالي قرية دفريه مركز كفر الشيخ، على جثة شاب غرق بمياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفريه ،بجوار كوبري عثمان، ومسجد الشهيد ،ومعالمها بحالة جيدة، و أبلغوا الجهات الأمنية بمركز كفرالشيخ، والتي انتقلت لمكان البلاغ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بوجود بلاغ من أهالي قرية دفريه مركز كفر الشيخ، بعثورهم على جثة لشاب في الثلاثينات من عمره،.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعدد من معاونيه، حيث تبين أن الجثة، طافيه علي الماء ، بجوار مسجد الشهيد بدفريه و كوبري عثمان ،بكامل ملابسها وبحالة جيدة، تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وجاري فحص الجثة، لمعرفة هوية صاحبها، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وأخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيق.