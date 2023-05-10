السياحة: غدًا آخر موعد لتضامنات الشركات المنظمة للحج

طالبت غرفة الشركات السياحية أعضاءها المنظمة لرحلات الحج بسرعة الانتهاء من إجراءات التضامنات بينهم وذلك بحد أقصى غدا الخميس ١١ مايو الجاري، طبقا للضوابط الصادرة من وزارة السياحة والآثار من أجل للحفاظ على التوقيتات المحددة في هذا الشأن ولإتاحة الفرصة بين الشركات لاستكمال باقي إجراءات الحج ، مشيرة الى انه لن يتم تمديد موعد إجراءات التضامنات بعد التاريخ المحدد من وزارة السياحة.

وكانت غرفة الشركات السياحية أعلنت عن بدء تسجيل إجراءات التضامن بين الشركات على أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد ٥٠ حاجا ويقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد على أن يستمر قبول طلبات التضامن حتى ١١مايو الجاري

وكانت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع اللجنة العليا للحج، اجرت القرعة الإلكترونية العشوائية لاختيار اسماء 16 ألف مواطن لأداء فريضة الحج السياحى لعام 1444هـ، من بين 73874 مواطنا تقدموا للحج.

وشهدت القرعة منافسة بين 10668 مواطنا تقدموا للحج الخمس نجوم، تنافسوا على 4000 تأشيرة، و47270 مواطنا تقدموا للحج الاقتصادي تنافسوا على 8000 تأشيرة، بينما تقدم للحج البري 15936 تنافسوا على 4000 تأشيرة، وتقدمت 1483 للمشاركة بقرعة الحج، منها 268 شركة للخمس نجوم بنسبة 18%، و922 شركة للحج الاقتصادي بنسبة 62%، و293 شركة للمستوى البري بنسبة 20%.

وبلغ عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة سياحة ما يلي: فئة أ: خمس نجوم 29 تأشيرة، واقتصادي 16، وبري 24، بينما الشركات فئة ب: خمس نجوم 22 تأشيرة، واقتصادي 13، وبري 20 تأشيرة، والشركات فئة ج: 15، و10، و15 تأشيرة على التوالي. وبلغت نسب فرص النجاح لكل مستوى: الخمس نجوم 36%، والاقتصادي 16%، والبري 24%.