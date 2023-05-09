وفد صيني يبحث مع اتحاد الصناعات التعاون المشترك لزيادة إنتاج مواد البناء

أكد يانج جينج لونج رئيس الوفد الصيني الذي يزور مصر حاليا ، و يضم وفدا من رؤئاء و مسؤلي مبري الشركات العاملة في مجال مواد البناء، ان الملتقى التجاري الصيني المصري لصناع مواد البناء والذي تستضيفه القاهرة و تنظمه غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقي، يعد خطوة في زيادة إنتاج مواد البناء والتعاون بين مصر والصين خاصة في تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع وتحديدا في المنتجات الصديقة للبيئة والتي يمكن أن تمثل فرص كبيرة للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى التجاري الصيني المصري لصناع مواد البناء بالقاهرة ،

من جانبه قال هشام أبو بكر، رئيس الشركة المنظمة للملتقى ، إننا ندعم العلاقات المصرية الصينية خاصة في مجالات الاستثمار المباشر.

واضاف أبو بكر، أن مصر ترحب بالشركات الراغبة في الاستثمار الجاد حيث تتمتع بوجود العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في المجالات الصناعية، مشيرا أنه يتم تقديم كل الخدمات الاستشارية والوقوف مع المستثمر بدءا من الفكرة مرورا بمراحل التنفيذ و تذليل لأية عقبات تواجه المستثمرين سواء في الجهات الحكومية أو غيرها.