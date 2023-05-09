مدير متحف الحضارة يستقبل رئيس هيئة الطاقة الذرية

استقبل اليوم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمشاركين في الاجتماع الدولي عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضاري والذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة علمية لمتحف الحضارة بالفسطاط ومركز الترميم التابع له.

وقد تم تنظيم ورشة عمل بالمتحف حيث افتتحها الدكتور ميسرة عبدالله حسين نائب الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة للشئون الأثرية حيث استعرض فكرة إنشاء المتحف ومراحل تصميمه وتنفيذه حتى افتتاحه عام 2021، وأنه المتحف الأول من نوعه في مصر كما استعرض أنشطة المتحف وإمكانياته سواءاً المتحفية أو من ناحية الترميم وكذلك أهميته لعرضه حوالي اثنان وعشرون مومياء ملكية من العصور المختلفة بالإضافة إلى 6000 قطعة أثرية.



وقد قامت كاترينا ماروسيك بعرض الخبرة في كرواتيا في استخدام الإشعاع المؤين في حفظ التراث الحضاري والثقافي حيث استعرضت أن هذه الخبرات بدات منذ عام 1980 واستمرت في التسعينات حتى الآن. وخلال هذه الفترة تم ترميم وحفظ الكثير من القطع الأثرية والمتحفية ومن أهمها أحدى المقصورات الخشبية بأحد الكنائس وتم حفظها عام 2017، كما أستعرضت أعمال الترميم والحفاظ في الكثير من الكنائس والتي تأثرت في فترة الحرب. كما استعرضت أيضاً أعمال الحفاظ التي تمت بعد زلازل عام 2020 في كرواتيا.

وقد قام دانيال نيوجوت حيث أستعرض الخبرات في مجال استخدام الاشعاع المؤين لحفظ الأثار في رومانيا حيث عرض الأعمال التي تمت في أحد الكنائس القديمة برومانيا ، كذلك أعمال الحفظ والترميم لمتحف بوخارست القومي عام 2010، أعمال الحفظ والترميم للتراث المكتبي للبرلمان الروماني وختاماً حفظ مكتبة الأفلام القديمة، وكذلك حفظ كنيسة كاملة من الخشب وختاماً أعمال حفظ الكتب الأثرية بمكتبة رومانيا القديمة.

ثم تلى ذلك جولة خلال مركز الترميم والمعامل المركزية بالمتحف حيث استعرض الدكتور/ محمد وحيد المدير التنفيذي لمركز الترميم مكونات المركز وقام بجولة للمشاركين في اقسام مركز الترميم حيث تم استعراض أعمال الترميم الجارية للعديد من القطع الأثرية، وقد شارك في العرض أقسام المركز الدكتور/ محمد سيد عبد الشافي مدير عام المركز، الاستاذة/ فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لشئون التشغيل والإدارة، الاستاذة/ سمر سامي المدير الفني لمركز الترميم. كما تم زيارة جميع أنشطة المتحف وشرح دقيق من المسئولين بالمتحف لجميع مكوناته وأقسامه وجميع القطع الأثرية والموميات المعروضة به.

وفي ختام الزيارة قام الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، و الدكتور/ حسن عبد الرحيم مستشار رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون البحث العلمي والمشروعات، بشكر الدكتور/ أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة وفريق العمل بالمتحف وتم التأكيد على أهمية التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومتحف الحضارة في مجال حفظ وترميم الأثار المصرية وهو ما سيتم تفعيله من خلال بروتوكول للتعاون بين الجهتين.

وقد صرح الدكتور حسن عبد الرحيم منسق الاجتماع الدولي بأن فاعليات الاجتماع الدولي ستسمر على مدار اليوم وحتى يوم الخميس القادم من خلال استكمال عروض وخبرات باقي الدول المشاركة لعرض أهم الخبرات وكذلك مجموعة الاجتماعات الفنية والتي ستختتم بتحديد ألية للتعاون بين الدول المشاركة لصياغة مشروعات تعاون دولي لنقل وتبادل الخبرات.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن زيارة متحف الحضارة اليوم قد أعطت انطباعاً مميزاً لدى جميع المشاركين بالاجتماع الدولي من الدول المشاركة وعددها 17 دولة على الخبرات المصرية، سواءاً لكونه مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يُتيح التعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة، وكذلك امكانيات مركز الترميم والمعامل المركزية بالمتحف.