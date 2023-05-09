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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة حول أولويات التشريعات الجديدة

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب
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يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل عن" الحزم التشريعية ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

تفتتح الورشة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالنادى الدبلوماسى، بحضور عدد من  أعضاء المجلس ونواب البرلمان وممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين. 

وتهدف هذه الورشة إلى بحث مواءمة التشريعات الوطنية  مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان النافذة وأولويات القوانين والتشريعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تدفع بعجلة تقدم وضع حقوق الإنسان في مصر، كما تهدف الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتصدي للتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية وترجمة رؤيتها وأهدافها إلى مسارات عملية قابلة للتطبيق.

المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب مجلس النواب المجتمع المدني عاجل