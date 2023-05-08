محافظ دمياط تفتتح مدرسة سعد الثانوية للتمريض

الإثنين 08/مايو/2023 - 05:34 م

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط.

وتفقدت “عوض” مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد اول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية والعملية والحاسب الآلى.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته، لافتة الى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بمدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة، حيث استهلتها بإفتتاح مبنى فرع التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط.

وتفقدت “عوض” مبنى الفرع الذى يقع على مساحة ٥٠٠ م٢، حيث شهد أعمال تطوير شاملة، ويتضمن ٥ طوابق بعدد ٦٠ غرفة مقسمة للأقسام الإدارية ومركز رئيسى لخدمة العملاء وآخر لخدمة المواطنين وقاعة فيديو كونفرنس، وخلال الافتتاح،، اطلعت " محافظ دمياط" على آلية العمل داخل الفرع وكذلك خطة العمل بالمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للطلبة.

وأكدت أن المشروع جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشادت الدكتورة منال عوض، بما شهدته منظومة التأمين الصحى من تطوير شامل وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الطبية للجميع.