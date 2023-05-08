بحضور وزيرة الثقافة.. مدير صندوق "مصر العامة" يطلق مشروع المكتبات المتنقلة

أطلق السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبة مصر العامة فعاليات مشروع المكتبات المتنقلة بقرى محافظات حياة كريمة بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وعدد من القيادات الثقافية.

وقال الدكتور رضا الطايفي: أود بداية أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الوزيرة بمناسبة الانتقال إلى مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة، وأن أشكر سيادتها على حرصها على إقامة فعالية تدشن المكتبات المتنقلة من هنا في العاصمة الإدارية حالة جميعاً للزهو والفخر بهذا الطراز المعماري الذي يؤكد على أن مصر ستظل دائما بلد البنائين العظام الذين أقاموا أعظم حضارات التاريخ العاصمة الادارية وأحد الرموز الجمهورية الجديدة التى تنطلق مصر إلى مرحلة نوعية جديدة ونوعية من تاريخها تتحقق منها طموحات القيادة السياسية نحو وحياة كريمة لكل المصريين في كل أنحاء الوطن".

وأضاف الطايفي: “جمهورية الحداثة والمواطنة والطموح والعطاء وسرعة وتميز الانجاز.. جمهورية اقتصاد المعرفة والنمو الأخضر والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة - جمهورية تصبح فيها الثقافة الجميع .. ثقافة الفكر الوسط التنويري ثقافة المواطنة والانتماء والثوابت الحضارية والوطنية”. وأشار إلى أنه سيتم اختيار "مكتبة العام" والتي سيتم منحها تقديرا للمكتبة التي ستقدم النشاط الافضل خلال العام.

كما تطرق مدير صندوق مكتبة مصر العامة على الخطة المستقبلية لمشروع مكتبات مصر العامة، لافتا إلى أنه قد تم تدشين أربعة مكتبات متنقلة لاتوبيسات قديمه تم رفع كفاءتها وهي تعمل الان بعدد من المحافظات ومنها محافظة القليوبية، مؤكدًا أن المشروع سيطلق ٦ مكتبات أخرى مع نهاية العام الجاري بتدشين المكتبات وسوف تستهدف هذه المكتبات محافظات اسوان والبحر الاحمر والمنوفية والشرقية، هذا بالإضافة إلى استمرار مكتبات مصر العام في مشروع مبادرة الالف مكتبة تهدف إلى زيادة عدد المكتبات بكافة المحافظات.

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