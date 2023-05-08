تجديد حبس تاجرة هيروين بمنطقة روض الفرج

قرر قاضي الجنايات بمحكمة القاهرة اليوم الإثنين بتجديد حبس تاجرة مخدرات بمنطقة روض الفرج وبحوزتها كيلو هيروين 45 يوما علي ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكرا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي 2 ميزان حساس- هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (80,000) ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.