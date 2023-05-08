وكيل تعليم الوادي: غرفة العمليات تتابع عن كثب سير أعمال الامتحانات

أكد سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، على انتظام طلاب المحافظة لصفوف النقل باللجان لمواصلة أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022_ 2023م

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المديريةتباشر أعمالها منذ الصباح الباكر، وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ويبعث سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة خالص أمنياته القلبية للطلاب بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.