ضبط 1.3 كجم من اللحوم المصنعة بإحدى قرى مركز المنصورة (صور)

تمكنت حملة تموينية من مديرية التموين بالدقهلية برئاسة المحاسب على حسن وكيل المديرية وعضوية المهندس عطية مصطفي رئيس قسم الرقابة التجارية والدكتور أحمد محروس من الرقابة التجارية والدكتور محمود الملاح من الطب البيطري من طن و ٣٠٠ كجم من اللحوم المصنعة بأحدى قرى مركز المنصورة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المحاسب السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بضرورة الرقابة على اللأسواق وضبط كافة المخالفين.

وكانت الحملة أثناء مرورها بنطاق مركز المنصورة، قد تبين لها وجود أحد المصانع بإحدى قرى المركز يقوم بتصنيع اللحوم وبالتفتيش على المصنع تبين عدم وجود ترخيص ووجود بعض اللحوم المعبأة الجاهزة للبيع وبعد اللحوم المعدة للتصنيع بكميات كبيرة.

و تم تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وكذلك تم تحرير محضر غش تجاري لمصنع اللحوم ومصادرة ١٣٠٠ كجم لحوم مصنعة وتحت التصنيع.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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