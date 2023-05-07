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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إسلام حسن: هدفنا التتويج بكل البطولات.. والجماهير كلمة السر في الانتصارات

إسلام حسن لاعب الفريق
إسلام حسن لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي
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عبر إسلام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي  عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر الإفريقي وتأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، بعد الفوز على الزمالك في ‏نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.‏

وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد ‏جماهيره، وأن هدفهم في المرحلة المقبلة هو بطولة إفريقيا التي يسعى الفريق للفوز بها لتكتمل ‏رباعية الفريق هذا الموسم.‏

وأشار حسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة ‏قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب وحسم التأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر ‏جلوب».‏

ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم للفريق وحضورهم اليوم، والذي كان ‏كلمة السر في فوز الفريق باللقب.‏

واختتم إسلام حسن تصريحاته بالتأكيد أن «رجال اليد» قدم موسمًا قويًّا، وأنهم ‏اليوم يحتفلون ببطولة السوبر الإفريقي ثم يتم إغلاق الصفحة والتحضير للقادم من البطولات.‏

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