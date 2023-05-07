الخارجية: مصر منذ بداية الأزمة السودانية تواصلت مع كافة الأطراف لوقف الصراع

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك اهتمام لدى الكثير من دول الجوار للاطلاع بدور لحل الأزمات، وليس من الصواب أن تستأثر دولة، أو أن تستطيع دولة أن تحل كل قضايا الدول بمفردها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، إلى أن مصر أوضحت أن هناك اتصالات مباشرة مع الأطراف السودانية، وأن مصر من أوائل الدول التي طالبت بوقف إطلاق النار، لحماية أرواح الشعب السوداني ومقدراته.

وأردف: "مصر كانت على اتصال مباشر مع دول جوار السودان، والمنظمات الدولية، وفي تنسيق كامل مع جامعة الدول العربية، وتم تشكيل مجموعة اتصال عربية بعضوية مصر والسعودية، وانتقلت من مرحلة التعبير عن المواقف لمرحلة التحرك والتفاعل".