أرسنال يهزم نيوكاسل ويطارد مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا مهما على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف مارتن أوديجارد في الدقيقة 14، وفي الشوط الثاني أحرز فابيان شار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه نيوكاسل في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، واصل أرسنال مطاردة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حيث يملك الجانرز 81 نقطة (من 35 مباراة) فيما يملك السيتي 82 نقطة (من 34 مباراة) بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 65 نقطة ليحتل المركز الثالث.

